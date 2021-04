GoodWe verbessert sein Akkuspiel mit neuen Ergänzungen zu seiner Lynx Home Serie

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - GoodWe (http://www.goodwe.com/) (Stock Code: 688390.SH), ein weltweit führender Hersteller von PV-Wechselrichtern und Energiespeicherlösungen, hat neue Ergänzungen seiner Lynx Home-Batterieserie angekündigt.Bei dieser Gelegenheit werden zwei verschiedene Arten von Akkus auf den Markt gebracht; die Hochvolt-Lynx Home S-Serie (https://en.goodwe.com/energy-storage-inverters/lynx-home-s-series-328.asp) und die Niedervolt-Lynx Home U-Serie (https://en.goodwe.com/energy-storage-inverters/lynx-home-u-series-329.asp). Die Artikel ergänzen die wachsende Liste von PV-Zubehör, die GoodWe nach seinem Börsengang im September anbietet. In den letzten Jahren hat GoodWe, bereits Marktführer bei Speicherwechselrichtern, den Einstieg in den Akkusektor und Smart-Energy-Anwendungen gewagt und seine Produktpalette um Lithium-Akkus erweitert. Damit ist GoodWe nun ein echter Komplettanbieter für Energiespeicher.Beide Modelle der GoodWe Lynx Home Serie verfügen über die Funktion Ferndiagnose & -Upgrade, die ein gleichzeitiges Software-Upgrade aller Module aus der Ferne ermöglicht. Ausgestattet mit der Schutzart IP65, ermöglichen sie eine flexiblere und einfachere Installation. Die GoodWe Lynx Home Serie startet automatisch neu, wenn der Akku aufgrund von Unterspannung in den Selbstschutzmodus geht. Der Akku verfügt außerdem über eine automatische Modulerkennung.Die Lynx Home U Serie kann parallele Module automatisch erkennen, so dass keine Wählscheibeneinstellung erforderlich ist. Hervorzuheben ist auch die 1-stündige Ultra-Schnellladung des Hochvolt-Akkus der Lynx Home S-Serie.Seit der Börsennotierung im September hat das Unternehmen große Investitionen in neue Produktionsanlagen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Energiemanagement-Anwendungen angekündigt. Die breite Palette an PV-Wechselrichtern von GoodWe und der jüngste Einstieg in das Batteriesegment machen GoodWe zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten in der Solarspeicherbranche.VerfügbarkeitLynx Home U Serie LV - April 2021- International (ohne USA und Japan)Lynx Home S Serie HV - April 2021- International (ohne USA, Japan und Australien)Weitere Informationen finden Sie unter www.goodwe.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1483522/image.jpgPressekontakt:Frau Verena ZhuGOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO. LTD.Tel: +86 (0)512-6239 7998E-Mail: verena.zhu@goodwe.comOriginal-Content von: GoodWe, übermittelt durch news aktuell