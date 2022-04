GoodNotes jetzt kostenlos zum Download verfügbar

New York (ots/PRNewswire) -Ab heute können iPhone-, iPad- oder Mac-Nutzer bis zu drei digitale Notebooks kostenlos auf GoodNotes herunterladen und erstellenGoodNotes, die am besten bewertete Notiz-App auf dem iPad, ist ab heute kostenlos zum Download verfügbar und soll mehr Menschen zu ermutigen, die Vorteile des „digitalen Papiers" für sich zu entdecken.Ab heute kann jeder mit einem iPad, iPhone oder Mac bis zu drei digitale Notebooks kostenlos auf GoodNotes herunterladen und erstellen.GoodNotes ist eine der beliebtesten Notizen-Apps im App Store und kostet aktuell 7,99 USD zum Herunterladen. Seit 2011 ist GoodNotes der beliebte digitale Notizblock für Millionen von Benutzern, die die App täglich zum Aufzeichnen, Schreiben und Teilen von Notizen und zum Sortieren ihrer Gedanken verwenden.Eine vollständige Freischaltung – zum Originalpreis von 7,99 USD – bietet dem Anwender unbegrenzten Zugriff auf die Notebooks und ermöglicht auch die Handschriftenerkennung, mit der nach handschriftlichen Texten gesucht werden kann.Bestehende GoodNotes-Kunden haben weiterhin uneingeschränkten Zugriff auf die App ohne Unterbrechung.Zur Unterstützung von Lehrkräften und Schülern stellt GoodNotes die vollständige App zudem allen Bildungseinrichtungen kostenlos zur Verfügung, die Geräte über Apple School Manager verwalten. Die Handschrifterkennungstechnologie wird mit freundlicher Genehmigung von MyScript bereitgestellt.„Wir freuen uns, allen Schülern und Pädagogen von Apple-Schulen auf der ganzen Welt freien und uneingeschränkten Zugang zu GoodNotes zu bieten", erklärte Steven Chan, Gründer und CEO von GoodNotes. „Wir machen GoodNotes leichter zugänglich als je zuvor und freuen uns, dass Millionen weitere Menschen ausprobieren können, wie leicht es ist und wie viel Spaß es macht, digitales Papier zu verwenden, um intelligentere Notizen zu machen, gemeinsam an Ideen zu arbeiten und letztendlich effektiver zu arbeiten und zu lernen.Informationen zu GoodNotesGoodNotes ist ein digitaler Notizblock, der von Millionen auf der ganzen Welt verwendet wird, um Ideen festzuhalten, zu entwerfen und zu teilen. GoodNotes wurde 2011 von Steven Chan in Hongkong gegründet und ist seit jeher eine der am besten bewerteten Apps in den App Stores auf der ganzen Welt. GoodNotes sollte ursprünglich physische Notizen ersetzen – nun konnte man Notizen auf dem iPad machen, handgeschriebene Texte suchen und alles in einer digitalen Bibliothek organisieren. Heute revolutioniert GoodNotes die Nutzung von „Papier" und unsere Art, damit zu kommunizieren.Weitere Informationen zu GoodNotes finden Sie auf https://www.goodnotes.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1775550/image_5015982_26332626.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1627474/GoodNotes_Logo.jpgPressekontakt:Katia Chan,Culture Lab Hong Kong,katia@culturelab.hk,+852 6127 9927Original-Content von: GoodNotes, übermittelt durch news aktuell