GoodAccess bietet Schutz vor Gefahren online dank integrierter Threat-Blocker-Funktion

Usti Nad Labem, Tschechische Republik, 9. März 2022 (ots/PRNewswire) -Mit der neuen Funktionalität von GoodAccess können Unternehmen sicherstellen, dass Mitarbeiter an entfernten Standorten vor bösartigen Websites, schädlichen Inhalten und Netzwerkangriffen geschützt sind, egal wo sie sich gerade befindenGoodAccess (https://www.goodaccess.com/), ein Unternehmen, das jederzeit und überall vertrauenswürdigen Fernzugriff anbietet, hat seine Plattform um die Funktion Threat Blocker erweitert. Threat Blocker ermöglicht es Unternehmen, Netzwerksicherheit im öffentlichen Internet zu gewährleisten und Remote-Mitarbeiter vor gefährlichen Domains, Phishing-Versuchen, Malware und Netzwerkangriffen zu schützen.Threat Blocker ist eine native Funktion der GoodAccess-Plattform und wird automatisch für alle Kunden aktiviert, ohne dass eine zusätzliche Einrichtung erforderlich ist. Es nutzt verschiedene Bedrohungsdaten, um Verbindungen mit bösartigen Domänen in Echtzeit zu identifizieren und zu blockieren (sogenannte DNS-Filterung (https://www.goodaccess.com/dns-filtering-explained-how-it-works-and-its-usage)). Die Feeds werden ständig mit den neuesten Informationen über bösartige Domänen aktualisiert, so dass Unternehmen sicher sein können, dass ihre Mitarbeiter vor den neuesten Bedrohungen geschützt sind.„Threat Blocker ist eine wichtige Ergänzung zu den existierenden Sicherheitsfunktionen unserer Plattform", sagt Artur Kane, CMO bei GoodAccess. „In Zeiten, in denen Phishing, Ransomware und andere Online-Angriffstechniken immer noch auf dem Vormarsch sind, wird GoodAccess Threat Blocker Unternehmen dabei helfen, ihre Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern und die Angriffsfläche zu verringern, die durch Remote-Arbeit entsteht."Aus Gründen der Überwachung und Einhaltung von Vorschriften wird der Zugriff der Mitarbeiter auf schädliche Websites und Inhalte verfolgt und protokolliert. Außerdem können GoodAccess-Benutzer ihre eigenen schwarzen Listen für Domänen (Denylisten) definieren, um ihre Sicherheitskontrollen zu verstärken.Die neue Funktion hilft Unternehmen dabei:- Es zu verhindern, dass Mitarbeiter auf bösartige Websites zugreifen, während Daten sicher aufbewahrt werden,- Malware zu blockieren, bevor sie in das Unternehmensnetz eindringt und größere Angriffe startet (Advanced Persistent Threats, APT),- Verbindungen mit C&C-Botnets zu erkennen und blockieren,- Ransomware-Angriffe zu verhindern, um Daten zu schützen und den Betrieb der Systeme aufrechtzuerhalten,- den unbefugten Zugriff auf das Unternehmensnetz durch erfolgreiches Phishing und Identitätsdiebstahl zu verhindern,- das Risiko der Offenlegung sensibler Geschäftsdaten zu verringern.Das GoodAcces Cloud-VPN (https://www.goodaccess.com/what-is-business-cloud-vpn) mit Zero-Trust-Netzwerkzugriff (https://www.goodaccess.com/features/zero-trust-network) optimiert die Art und Weise, wie Unternehmen mit Remote-Netzwerken umgehen, und mindert Sicherheitsrisiken, die durch verteilte Mitarbeiter, ständige Mobilität und dezentralisierte IT entstehen. Seit 2020 hat GoodAccess das Vertrauen von mehr als 1000 Geschäftskunden aus 120 Ländern weltweit erworben.Sie können die neue Funktion während einer 14-tägigen kostenlosen Testphase ausprobieren: www.goodaccess.com/trial.Pressekontakt:Lukas Dolnicek,PR & Content Lead,E: lukas.dolnicek@goodaccess.com,T: 00420737823000Original-Content von: GoodAccess, übermittelt durch news aktuell