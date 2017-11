"Gondelfahrt" im Hamburger Hafen - BILD

Eine Skigondel in norddeutschen Gewässern?Wir haben uns sicher nicht verfahren!Hamburg, Oberstdorf/Kleinwalsertal (ots) - Ja, wir sind richtig:Die deutsch-österreichische Skiregion Oberstdorf/Kleinwalsertal weißnämlich genau, wo?s langgeht! Hunderte Kilometer hat eine Skigondelaus den Allgäuer Alpen zuru?ckgelegt - alles andere als planlos, warsie die ganze Zeit u?ber auf ihr Ziel fokussiert. Nach Hamburg solltees gehen, in den Hafen, um die Winterdestination mit all ihrenHighlights in der Saison 2017/18 vorzustellen. Innovative Neuerungenund beliebte Dauerbrenner, präsentiert auf einer alpin-maritimenHafenrundfahrt. Mit an Bord? Die weitgereiste Gondel.Zwtl.: Grenzenlos verbundenEinzigartig wie die Region: So sollte auch die Vorstellungsrundein der Hansestadt Hamburg sein, war sich das Organisationsteam einigund rief daher die exklusive "Gondelfahrt" fu?r Pressevertreter insLeben. Die gemeinsame Veranstaltung von Bergbahnen, Oberstdorf undKleinwalsertal Tourismus ru?ckt den - im wahrsten Sinne des Wortes -grenzenlosen Zusammenhalt in den Fokus: Verbundenheit trotzunterschiedlicher Pässe, Traditionen und Eigenheiten. Denn besondersfu?r die Gäste ist die Ländergrenze nicht mehr als eine Linie auf derKarte und ein zusätzlicher Höhepunkt im Winterurlaub. Wo sonst kannman seinen Skitag in einem Land starten und in einem anderen beenden?Zwtl.: Noch attraktiver fu?r PistenfansDer alpine Skiwinter zwischen Deutschland und Österreich hat es insich: 130 Pistenkilometer und 48 Anlagen warten auf Pistenfreunde.Pu?nktlich zur Hauptsaison 2017/18 locken zwei nagelneue10er-Kabinenbahnen auf Vorarlberger Seite. Ifen I und Ifen II,Anlagen der hochmodernen Doppelmayr D-Line, ersetzen zweilanggediente Sessellifte. Ihre Inbetriebnahme schließt einenModernisierungsprozess ab, der in den letzten beiden Jahren dasSkiangebot in der Region nachhaltig verbessert hat. In Summe wurdenrund 70 Mio. Euro investiert. Vertreter der Bergbahnen sowie derTourismusorganisationen in Oberstdorf und dem Kleinwalsertal sindsich einig: eine Maßnahme, die die gesamte Region noch attraktiverfu?r Winterurlauber macht.Zwtl.: Vielfalt fu?r jedes AlterDas bayerische Oberstdorf und das Vorarlberger Kleinwalsertalstehen fu?r unvergessliche Winterurlaube mit der ganzen Familie. JedeGeneration kommt auf ihre Kosten - dafu?r sorgt die Vielfalt anAktivitäten. Reizvolle Skipisten fu?r erfahrene Abfahrer sind genausovorhanden wie Übungsbereiche fu?r alle, die noch neu auf den Brettlnsind. Abseits der Skigebiete wartet die Region mit Loipenkilometern,Winterwanderwegen, einer Therme sowie dem bekannten OberstdorferSkisprungstadion auf. Wintergenu?sse bereiten aber nicht nuridyllische Landschaften und Panoramablicke, sondern auch dieKulinarik in der Destination. Regionale Spezialitäten u?berzeugengeschmacklich genauso wie durch ihre lokale Herkunft undZubereitungsweise.Über den folgenden WeTransfer-Link können Sie weiterführendeInformationen zum Winter 2017/18 in der RegionOberstdorf/Kleinwalsertal downloaden: https://we.tl/lFmw6hUIpeRückfragehinweis:Maria WildP8 GmbHSparkassenplatz 2 / Top 5106020 Innsbruck / AustriaOriginal-Content von: P8 GmbH, übermittelt durch news aktuell