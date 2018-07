Golze-Skandal: AfD fordert weitere Sondersitzung des Gesundheitsausschusses (FOTO)

Potsdam (ots) -Birgit Bessin: "Offensichtlich sind weder Gesundheitsministeriumnoch Landesamt für Gesundheit arbeitsfähig. An dem Punkt kann mandoch nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen."Die AfD-Fraktion hat der Vorsitzenden desLandtagsgesundheitsausschusses einen umfangreichen Katalog an Fragenübermittelt, der in der nächsten Sondersitzung des Ausschussesbeantwortet werden soll. Mit gleicher Post wurde die Sondersitzungselbst beantragt.Dazu erklärt die AfD-Abgeordnete Birgit Bissin: "Jetzt zeigt sich,ob die Altparteien ein wirkliches Interesse an der Aufklärung desSkandals haben oder sich an der Vertuschung der Verfehlungen vonMinisterin Golze, Staatssekretärin Hartwig-Tiedt undGesundheitsamts-Präsident Mohr beteiligen. Denn unser Antrag brauchtdie Unterstützung eines weiteren Ausschussmitgliedes. Ich bingespannt, ob CDU, Grüne, Linke oder SPD zusammen mit uns aufklärenwollen. Fest steht: Wenn die Linke, die SPD und auchMinisterpräsident Woidke sich mit blumigen Phrasen, je nach Standort,vor oder hinter Golze stellen und ihr das 'vollste Vertrauen'aussprechen, ist damit noch nicht einmal im Ansatz das Ende desSkandals eingeleitet. Die Bürger Brandenburgs, insbesondere diemöglicherweise betroffenen Patienten, haben es verdient, dass dieAbgeordneten ihre Kontrollfunktion wahrnehmen und stellvertretendherausfinden, was wirklich passiert ist, um zu verhindern, dass sichso etwas wiederholen kann. In Golzes Ministerium scheint der Willezur Aufklärung nach wie vor gering zu sein, denn der Antrag derAfD-Fraktion auf Einsicht in die Akten ist seit dem 21. Juli 2018unbeantwortet. Auch deshalb muss der Ausschuss unverzüglich erneutzusammenkommen."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deNachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell