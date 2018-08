Golze-Skandal: AfD-Fraktion bekräftigt Rücktrittsforderungen (FOTO)

Potsdam (ots) -Vor der morgigen Sondersitzung des Gesundheitsausschusses desLandtages Brandenburg bekräftigt die AfD-Fraktion ihre Forderung nacheinem Rücktritt von Gesundheitsministerin Golze (Linke) und derEntlassung von Staatssekretärin Hartwig-Tiedt und des Präsidenten desLandesgesundheitsamtes Mohr.Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Birgit Bessin, Mitgliedim Gesundheitsausschuss, erklärt:"Wir sehen eine immer verzweifelter wirkende Ministerin, die nichtin der Lage ist, die Fragen der Abgeordneten und die der Pressewirklich zu beantworten. Ihre Antwortversuche machen eines ganzdeutlich: Sie wusste nicht, was in ihrem Ministerium vorging und sieweiß es jetzt auch noch nicht. Ihr Krisenmanagement ist anUnprofessionalität nicht zu überbieten: Um wohl vom eigenen Versagenabzulenken und einen schnellen Sündenbock zu finden, wurden dieeigenen Mitarbeiter zu Unrecht kriminalisiert. Nachdem dieStaatsanwaltschaft die Mitarbeiter entlastet hat, gab es nicht einmaleine Entschuldigung. Das belastet das interne Klima so nachhaltig,dass viele Mitarbeiter eine zukünftige vertrauensvolle Mitarbeit alsunmöglich ansehen.Schon in der ersten Sondersitzung des Gesundheitsausschusses zumGolze-Skandal zeichnete sich ab, wo die wahren Gründe für daskomplette Behördenversagen liegen: In einer katastrophalenPersonalpolitik im Ministerium und im Landesgesundheitsamt. Golze,ihre Staatssekretärin Hartwig-Tiedt und der Präsident desLandesgesundheitsamtes Mohr haben als Trio des Versagens die Miserezugelassen, teils sogar befördert. Ich traue ihnen nicht zu, diesenSkandal wirklich aufklären zu wollen und zu können. Und diese dreihaben nun eine 'Task Force' eingesetzt, an deren Fähigkeiten ichgroße Zweifel habe. Besonders an denen des Vorsitzenden Dr. Hagemann,der nachweislich in der letzten Sitzung des Gesundheitsausschussesbezüglich der Ermittlung der Zahl der möglicherweise betroffenenPatienten fachlich falsch informiert hat. Auch deshalb fordere ichGolze erneut auf, erst Hartwig-Tiedt und Mohr zu entlassen und dannden eigenen Hut zu nehmen."Und der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Dr.Rainer van Raemdonck, ergänzt:"Selbstverständlich ist mit dem bisherigen Führungspersonal keinewirkliche Aufklärung möglich. Das sehen wir schon daran, was unsjetzt bei der lange hinausgezögerten Akteneinsicht vorgelegt wurde:Die Ordner sind nicht vollständig, es fehlen entscheidende Akten undeinen Blick in die Protokolle der Ressortleitersitzungen müssen wiruns wahrscheinlich erneut einklagen. Wirklicher Wille zur Aufklärungsieht anders aus. Und wenn ich mir die Zusammensetzung der 'TaskForce' ansehe, wird dieser Eindruck noch verstärkt. Wenn uns und derÖffentlichkeit vorgespielt werden soll, dass mit StaatssekretärinHartwig-Tiedt eine der wohl Hauptverantwortlichen für den Skandal ihreigenes Versagen objektiv aufklären soll, hat sich die 'Task Force'schon vor dem ersten Bericht disqualifiziert. Ich unterstützeselbstverständlich die Forderungen nach Ablösung von Hartwig-Tiedtund Mohr und ich erwarte - wenn Golze nicht freiwillig geht - jetztwenigstens einmal in dem ganzen Skandal entschiedenes Handeln desMinisterpräsidenten: Woidke muss seine linke Ministerin entlassen.Ein weiteres Festhalten an der Personalie Golze schädigt nicht nurRot-Rot, sondern das Ansehen unseres ganzen Landes."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell