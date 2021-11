Golem.de kürt die besten Arbeitgeber für IT-Fachkräfte

Berlin (ots) -Wo können IT-Fachkräfte in Deutschland am besten arbeiten? Welches Unternehmen gibt sich die größte Mühe, IT-Profis zu halten? Golem.de hat in Zusammenarbeit mit dem Statistikportal Statista die Antwort gefunden. 9.000 IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für Unternehmen in Deutschland tätig sind, haben ihre Arbeitgeber bewertet und die 50 besten Arbeitgeber für IT-Fachkräfte ermittelt."IT-Profis sind am Arbeitsmarkt extrem gefragt. Viele können es sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Aus unserem Leser-Dialog wissen wir auch, dass Gehalt zwar wichtig ist, gutes Arbeitsklima und interessante Aufgaben aber deutlich stärker gefragt sind", sagt Benjamin Sterbenz, Chefredakteur von Golem.de. "Arbeitgeber, die ihre ITler ernst nehmen und sich um sie kümmern, haben deutlich bessere Chancen, neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Und unser Siegel hilft Toptalenten dabei, die richtige Wahl zu treffen."Neben der Weiterempfehlungsbereitschaft standen in der Umfrage Kriterien wie Image, Bezahlung, Diversity, Belastung, Balance, das Miteinander sowie das Verhalten der Vorgesetzten im Vordergrund. Nachhaltigkeit spielte ebenso eine Rolle wie Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung sowie Ausstattung und allgemeine Bedingungen.Mit einem Gesamtscore von 8.63 erreichte die Maschinen- und Anlagebaufirma Trumpf aus Ditzingen (Baden-Württemberg) den ersten Platz. Der Pharma- und Medizintechnik-Konzern Merck liegt knapp dahinter. Auch hier spielten Bedingungen und Ausstattung eine tragende Rolle. Platz 3 holte der IT-Konzern Dell. Alle ausgezeichneten Arbeitgeber und Scores sind einsehbar unter golem.de/toparbeitgeber.Auch im kommenden Jahr wird Golem.de Deutschlands beste IT-Arbeitgeber ermitteln. Sobald die Umfrage startet, informieren wir auf Golem.de darüber.Die Auswertung der besten Arbeitgeber für IT-Fachkräfte ist nur ein Teil der großen Karrierewelt, die Golem.de bietet. Egal ob Seminare, Coachings, Lernkurse, Gehaltsvergleiche oder die Suche nach einem neuen Job - bei Golem.de finden IT-Profis seit über 20 Jahren einen kompetenten Ansprechpartner für sämtliche Jobfragen.Pressekontakt:Golem Media GmbH, Tel. +49 30 6290111-0, E-Mail: redaktion@golem.deOriginal-Content von: Golem Media GmbH, übermittelt durch news aktuell