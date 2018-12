"Goldrausch am Yukon": Das sind die Gewinner der ersten Goldgräber-Castingshow Deutschlands (FOTO)

München (ots) -- Kim-Johann Tiefnig, Alexander Kerpe und Moritz Gräbe setzen sicham Ende durch- Gemeinsam wollen sie im nächsten Sommer mit einem eigenenGold-Business durchstarten- "Die Chance auf ein neues Leben!"Die wochenlange Schufterei ist vorüber: "Goldrausch am Yukon - DasAbenteuer deines Lebens", die erste Goldgräber-CastingshowDeutschlands, fand gestern Abend in einem dramatischen Finale ihrEnde. Juror und Show-Host David Millar entschied sich schlussendlichfür ein Team aus drei Kandidaten: Kim-Johann Tiefnig, Alexander Kerpeund Moritz Gräbe setzten sich nach 40 Tagen aus über 8000 Bewerbern,und gegen neun andere Teilnehmer durch, und bekommen jetzt dieMöglichkeit, ihren Traum vom Leben als Goldgräber zu verwirklichen.In Zusammenarbeit mit Juror und Host David Millar werden sie imkanadischen Sommer 2019 an den Yukon zurückkehren, und einen eigenenGoldclaim bewirtschaften.Zuvor ging es in der finalen Folge noch einmal richtig zur Sache.Nachdem die Ausbeute an Goldnuggets bisher eher dürftig ausfiel,brach am Ende doch noch der Goldrausch über das Camp herein. Knapp 4Unzen reinstes Yukon-Gold wurden am Ende unter den sechs Finalistenaufgeteilt. Auf die komplette Saison hochgerechnet, würde dies einenUmsatz von einer halben Million Euro bedeuten. Trotz der starkenTeamleistung im Sextett, bedeutete die Entscheidung für dreiTeilnehmer das Ende: Anna Haut, Lea Stahl und Etienne Schweizerkonnten David Millar letztlich nicht überzeugen. "Es war schwierig",bestätigt die Yukon-Legende. "Aber ich musste diejenigen auswählen,die am besten zu mir, zum Camp und zu den Projekten passen, an denenwir nächstes Jahr arbeiten wollen."Kim, Alex und Moritz bereiten sich derweil schon auf ihrennächsten Trip nach Kanada vor. "Das ist die Chance auf ein neuesLeben, und für mich persönlich ein Riesenschritt dahin, wo ichhinwill.", blickt Moritz voraus. Auch Alex steht in den Startlöchern:"Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen. Direkt als ichzurückgekommen bin, habe ich angefangen mein Leben entsprechend zuorganisieren." Auch Kim freut sich auf 2019: "Ein Ingenieur, einMechaniker und ich als Operator - was will man mehr? Ich denke, wirrocken das Ding".Die komplette letzte Folge von "Goldrausch am Yukon" - jetzt aufDMAX.dePressekontakt:Timo DitschkowskiManager Communications & PRDiscovery DeutschlandSternstraße 5 | 80538 München | Germany+49-(0)89 206 099-203timo_ditschkowski@discovery.comdmax.de | tlc.de | discovery.de | animalplanet.dediscovery-networks.de/presseOriginal-Content von: DMAX, übermittelt durch news aktuell