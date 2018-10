"Goldrausch am Yukon - Das Abenteuer deines Lebens": DMAX startet die erste Goldgräber-Castingshow Deutschlands (FOTO)

--------------------------------------------------------------Download Pressemappehttp://ots.de/TjVlid--------------------------------------------------------------München (ots) -- Zwölf ausgewählte Kandidaten stellen sich den Herausforderungenvon Goldgräber-Ikone David Millar- Die deutsche Erstausstrahlung ab 25. Oktober 2018, immerdonnerstags um 20:15 Uhr auf DMAXFür wen erfüllt sich der Traum vom eigenen Goldclaim? DMAX suchtab 25. Oktober 2018, immer donnerstags um 20:15 Uhr in insgesamt achtEpisoden die besten Goldgräber Deutschlands.Kanada, Yukon Territory: Traumziel für Outdoorfreaks, Aussteiger -und Goldsucher! Zwölf wagemutige Kandidaten stellen sich derHerausforderung ihres Lebens: In nur wenigen Wochen wollen sie sichzu echten Goldgräbern ausbilden lassen. Als Mentor und Juror stehtihnen David Millar, Goldgräberlegende und Inhaber zahlreicherGoldclaims am Yukon River zur Seite. Er vermittelt den Kandidaten diegesamte Klaviatur des Goldgräberlebens: Vom einfachen Waschen mit derGoldpfanne bis zur richtigen Umgangsweise mit dem Schaufelbaggermüssen die drei Frauen und neun Männer, die in ihrer deutschen Heimateher bodenständigeren Berufen nachgehen, ihr Können beweisen.Als wäre die harte Arbeit nicht genug, zehrt auch der stressigeAlltag im Gold Camp an den Kandidaten. Werden sie Zusammenhalt undTeamgeist beweisen - oder setzen sich die Solisten durch? Es geht umalles: Nur die Gewinner dürfen im kommenden Jahr zurückkehren, undmit einem eigenen Claim in ein neues Leben starten.Das dieses nichts für Willensschwache ist, wird direkt zum Startder neuen Show klar: In Whitehorse, Hauptstadt des Yukon Territory,angekommen, werden die Kandidaten direkt in zwei Teams eingeteilt.Jedes Team soll ein schwimmtaugliches Floß bauen, das sie den YukonRiver entlang Richtung Dawson City trägt. Dort steht bereits dienächste Überraschung bereit: Statt weicher Hotelbetten warten losePlanen, Stützen und Pritschen darauf, aufgebaut zu werden. DasAbenteuer beginnt..."Goldrausch am Yukon - Das Abenteuer deines Lebens" - ab25.10.2018, 20:15 Uhr, exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung aufDMAX.Pressekontakt:Timo DitschkowskiManager Communications & PRDiscovery DeutschlandSternstraße 5 | 80538 München | Germany+49-(0)89 206 099-203timo_ditschkowski@discovery.comdmax.de | tlc.de | discovery.de | animalplanet.dediscovery-networks.de/presseOriginal-Content von: DMAX, übermittelt durch news aktuell