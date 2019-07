Goldpreis zieht an – Preistrend weiter nach oben gerichtet

Der Goldpreis – in US-Dollar als auch in Euro gerechnet – hat wichtige Marken überwunden und handelt derzeit bei 1.432 USD/oz beziehungsweise 1.255 Euro/oz. Das entspricht einem Preisanstieg seit Jahresanfang von 11,8 Prozent in US-Dollar beziehungsweise 12,1 Prozent in Euro gerechnet.

Goldpreis steigt

