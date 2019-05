Goldpreis steigt auf fast 1300 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine weitere Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China hat den Goldpreis am Montag deutlich in die Höhe getrieben.



Der Preis für eine Feinunze (31 Gramm) des Edelmetalls stieg um gut 13 Dollar oder ein Prozent auf rund 1299 Dollar. Das ist der höchste Stand seit etwa einem Monat.

Händler nannten zwei Gründe für den Preisanstieg. Zum einen wurde auf die Suche der Anleger nach Sicherheit verwiesen, nachdem China es am Montag den USA gleichtat und bestehende Zölle auf amerikanische Importwaren erhöhte. Erst vergangene Woche hatten die USA ihrerseits Strafzölle auf chinesische Waren angehoben. Gold gilt traditionell als Absicherung in unsicheren Zeiten.

Zum anderen verwiesen Marktteilnehmer auf den amerikanischen Dollar, der durch die Vergeltungsaktion Chinas deutlich belastet wurde. Gold wird international in US-Dollar gehandelt. Fällt der Dollarkurs, wird Gold für Anleger außerhalb des Dollarraums rechnerisch günstiger. Das heizt meist die Nachfrage an und treibt in der Folge den Goldpreis./bgf/jkr/fba