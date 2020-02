Goldpreis setzt Rekordjagd in Euro fort - höchster Stand seit 7 Jahren in Dollar

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Donnerstag den Höhenflug der vergangenen Handelstage fortgesetzt und den höchsten Stand seit sieben Jahren erreicht.



Unter anderem lässt die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise die Investoren weiter verstärkt in das Edelmetall investieren, das am Markt als sicherer Anlagehafen geschätzt wird. Im Mittagshandel wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise für 1617,84 US-Dollar gehandelt. Das Edelmetall war damit so wertvoll wie seit Februar 2013 nicht mehr.

Gold wird auf dem Weltmarkt in US-Dollar gehandelt. In Euro umgerechnet, erreichte der Goldpreis sogar ein neues Rekordhoch bei 1498,41 Euro. Rohstoffexperte Daniel Briesemann von der Commerzbank verwies auf eine unverändert starke Goldnachfrage durch Finanzinvestoren. Demnach seien die Zuflüsse in Gold-ETFs, also Wertpapiere, die zum Teil mit physischem Gold hinterlegt werden, zuletzt weiter gestiegen.

Generell wird der Goldpreis auch durch die extrem niedrigen Zinsen in zahlreichen großen Volkswirtschaften der Welt angetrieben. Nach Einschätzung des Experten Briesemann wird am Markt mittlerweile auf noch tiefere Zinsen spekuliert und daher verstärkt Gold nachgefragt. Demnach könnten die chinesische Notenbank, aber auch andere führende Zentralbanken, ihre Leitzinsen weiter senken, um die Folgen der Coronavirus-Krise für die weitere konjunkturelle Entwicklung abzumildern./jkr/bgf/jha/