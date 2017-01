Goldpreis ringt um entscheidende Unterstützungen

Das wird jetzt ein entscheidender Tag für die Gold-Trader. Die Bären ringen darum, die Supportzone 1.192/1.207 US-Dollar zu brechen und dadurch ein Short-Signal zu erzeugen, das charttechnisches Abwärtspotenzial an das letzte markante Zwischentief bei 1.123 US-Dollar freisetzen würde. Die Bullen halten zwar sichtbar dagegen. Aber bislang nur mit mäßigem Erfolg, denn:

Die negative Reaktion auf das Aussperren muslimischer Reisender mehrerer Länder aus den USA drückte den Aktienmarkt. Aber ein anfängliches Plus bei Gold blieb klein und wurde am Vormittag jetzt schon wieder abverkauft. Was heißt: Die Bären wehren sich bislang effektiv gegen einen wieder anziehenden Goldpreis. Und damit kommt dem Nachmittag jetzt entscheidende Bedeutung zu. Wenn die US-Trader ins Geschehen eingreifen, wird es für den Goldpreis zum Schwur kommen:

Die bullishe Seite muss es hinbekommen, Gold wieder über diese Chartzone 1.192/1.207 US-Dollar zu heben, dann wäre nach oben wieder alles drin. Dass der Ausbruch über diese Zone im Vorfeld indes abgefangen wurde und in einem kleinen Doppeltopp endete, war der erste, erfolgreiche Streich der Bären. Damit sind sie kurzfristig im Vorteil. Und sollte Gold das am Freitag markierte Tagestief von 1.180 US-Dollar durchschlagen, wäre der Weg nach unten erst einmal frei.