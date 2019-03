Der Goldpreis in naher Zukunft

Schon wieder geht es ums Gold? Ja, denn Gold ist ein toller Rohstoff. Und nebenbei auch eine tolle Anlageform, als auch ein schöner Kurs für den Handel an der Börse. Nicht alles was glänzt, mag Gold sein, aber Gold selbst glänzt in jeglicher Hinsicht. Wenngleich das alles wie ein riesiges Loblied auf das wertvolle Edelmetall klingen mag, dieser Artikel soll die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Thomas Schmied.