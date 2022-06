Goldpreis: Das aktuelle Marktumfeld bietet Chancen und Risiken!

Finanztrends Video zu Goldpreis



Wenn die Aktienmärkte ins Wanken geraten, suchen Investoren nach Möglichkeiten, um ihr Geld in Sicherheit zu bringen. In der Vergangenheit hat sich Gold stets als sicherer Hafen in Krisenzeiten erwiesen. Das aktuelle Marktumfeld zwingt Anleger erneut dazu, Umschichtungen vorzunehmen. Dass der Goldpreis seit Jahresbeginn in der Spitze um mehr als 250 Dollar je Feinunze gestiegen ist, zeigt, dass es zwischenzeitlich…