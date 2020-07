Goldpreis in US-Dollar nahe Rekordhoch – und er wird diese Marke sehr wahrscheinlich schon bald übersteigen

Der Goldpreis (in US-Dollar pro Feinunze gerechnet) handelt derzeit bei etwa 1.890 USD/oz. Damit ist er bereits sehr nahe an seinem bisherigen Rekordhoch vom 5. September 2011 (an diesem Tag betrug der Tagesschlusskurs 1.898,25 USD/oz).

Der Goldpreis steigt aber nicht nur in US-Dollar. In vielen anderen Währungen ist er noch weitaus stärker in die Höhe geschnellt – beispielsweise in Euro gerechnet eilt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung