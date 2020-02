Goldpreis: Sind neue Hochs möglich?

In Euro und Yen gemessen, hat der

Goldpreis

in den vergangenen Wochen bereits Allzeithochs erreicht. Für die

Finanzen von uns Europäern ist natürlich der Goldpreis in Euro die

entscheidende Größe. Schließlich messen wir unser Vermögen in

dieser Währung.

Im Dollar hat der Goldpreis sein Allzeithoch von 1.920 $ pro

Unze bisher noch nicht geknackt. Das ist insofern eine erfreuliche

Nachricht,

