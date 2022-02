Goldpreis: Die Risiken einer Zinserhöhung!

Die Stimmung an den Aktienmärkten gegenüber risikoreichen Assets ist derzeit äußerst negativ. Insbesondere die Aussicht auf die anstehenden Zinserhöhungen in den USA sorgten für einen Abverkauf von Tech-Aktien. Hohe Inflationsraten und eine Risk-off-Stimmung der Anleger könnte den Goldpreis wieder in die Höhe treiben.

Einerseits profitiert der Goldpreis, dank seiner Funktion als sicherer Hafen, zwar von der angespannten Stimmung gegenüber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung