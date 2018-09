Goldpreis: Neue Wochenprognose!

Gold hat am Freitag noch einmal deutlicher verloren. Der Preis gab um gut 3 Dollar pro Unze nach, notiert allerdings weiterhin an der wichtigen Grenze von 1.200 Dollar. Nun wird es wichtig, meinen die charttechnischen Experten. Der Wert muss diese Grenze unbedingt verteidigen, ansonsten könnte es deutlicher nach unten gehen. Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten gibt es für den Goldpreis in der Regel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.