Goldpreis: Klare Abschläge – jetzt wird es günstig oder dramatisch…

Der Goldpreis ist in den vergangenen Tagen weiter nach unten marschiert. Auch wenn es am Dienstag zunächst zu einer kleineren Kurserholung kam, sind die Notierungen nunmehr auf dem Weg nach unten. Chartanalysten behaupten, die Notierung sei seit etwa Anfang Mai noch einmal in einem klareren charttechnischen Abwärtstrend verankert. Dabei rutschten die Kurse von 1.350 Dollar pro Unze auf nunmehr weniger als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.