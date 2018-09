Goldpreis: Jetzt wird es dramatisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Gold ist am Freitag wieder etwas nach oben geklettert. Die Aussichten für das Edelmetall werden möglicherweise schon in den kommenden Tagen besser, so die Meinung von charttechnisch versierten Experten. Denn der Preis ist nahe einer wichtigen Obergrenze. 1.200 Dollar gelten als Wegweiser dafür, ob der Preis in den kommenden Wochen wieder versuchen kann, den charttechnischen Aufwärtstrend zu erreichen. Sollte die Hürde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.