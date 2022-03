Goldpreis: Ist die Hausse vorbei?

Die Rekordjagd hat den Goldpreis in der vergangenen Woche im Hoch bis auf 2.070,42 Dollar je Feinunze ansteigen lassen. Damit wurde das bisherige All-Time-High bei 2.075,14 Dollar vom 7. August letzten Jahres nur um Haaresbreite verpasst. Die überkauften Bedingungen im Relative-Stärke-Index haben den Goldpreis in den letzten Tagen wieder deutlich zurückkommen lassen. Der Dienstag könnte der vierte Tag in Folge mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



