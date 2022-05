Goldpreis: Es wird nicht billiger!

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Nicht nur die Börsen bewegten sich zu Beginn der neuen Woche weiter in die Höhe. Auch beim Goldpreis blickten die Anleger auf eine steigende Tendenz, wenngleich sich die Aufschläge hier noch eher in Grenzen hielten. Mit einem Plus von 0,12 Prozent bis zum Mittag setzte das Edelmetall die bereits in der Vorwoche begonnenen Preissteigerungen allerdings fort. Angetrieben werden die Preise… Hier weiterlesen