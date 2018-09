Goldpreis – Abwärtstrend setzt sich fort

Noch immer scheint sich der Goldpreis nicht von seinem Kursrutsch im August erholen. Nachdem der Wert des Edelmetalls am 13. August zum ersten Mal seit 15 Monaten die psychologisch wichtige Marke von 1.200 US-Dollar je Feinunze unterschritt, setzten sich die Pendelbewegungen fort. Aktuell kratzt der Preis wieder an diesem Wert und steht dabei leicht im Plus.

Goldpreis von 1.200 Dollar soll gesichert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.