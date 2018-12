Goldpreis 2019: Was ist zu erwarten?

Ein Plus von rund 2,7 Prozent verschaffte dem Goldpreis im Jahr 2018 neue Luft an der Börse. Wie sich der Goldpreis 2019 entwickelt, wird nach Meinung der Experten stark vom weiteren Wachstum der Weltwirtschaft abhängen. Sollten weiterhin gesenkte Prognosen in vielen wichtigen Industriestaaten folgen, könnte dies das Interesse am Goldmarkt deutlich stärken. Zuletzt wurde die Feinunze an der Börse bei einem Kurs von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.