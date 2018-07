Goldpac: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Gt Gold":

Für die Aktie Goldpac aus dem Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Hong Kong am 24.07.2018 ein Kurs von 2,06 HKD geführt.Goldpac haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,58 ist die Aktie von Goldpac auf Basis der heutigen Notierungen 83 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hardware" (49,82) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

