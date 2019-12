Goldminenaktien (HUI) – Können Sie die Spannung spüren?

Der Monat November war für

Gold und

Silber keine gute Zeit. Die beiden Edelmetalle fielen in den

letzten vier Wochen um 3,23 bzw. sogar 5,98% zurück. Für Gold

bedeutet das sogar den schlechtesten Monat seit Juni 2018. Doch oh

Wunder, den Sektor der Minenaktien hat es wider Erwarten nicht

zerrissen! Der Philadelphia Gold and Silver Index (XAU) hält sich

mit einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



