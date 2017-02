Goldminen: Diese Aktien korrelieren am engsten mit dem Goldpreis! (Yamana Gold, Randgold Resources, Pan American Silver Corp., Coeur Mining Inc.)

Lieber Leser,

der Goldpreis erlebte in 2016 eine Art Revival. Im Rahmen dessen haben auch Goldminen-Aktien überaus positiv performt, ehe es ab Mitte des Jahres sowohl für den Goldpreis als auch für Goldminen-Aktien nach unten ging. Zu Beginn des aktuellen Jahres scheint sich jedoch der Goldpreis wieder zu stabilisieren, was sicherlich auch den Goldminenwerten wieder zu gute kommt.

Wir haben uns die Werte angeschaut, die im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr eine signifikante positive Korrelation zum Goldpreis aufweisen. Dazu gehören die Werte Randgold Resources, Yamana Gold, Pan American Silver und Coeur Mining.

Yamana Gold mit der höchsten positiven Korrelation in diesem Jahr

Dabei wies Randgold Resources eine besonders enge aber auch konstante positive Korrelation zum Goldpreis auf, wenn man die letzten drei Jahre betrachtet. Die positive Korrelation betrug in diesem Zeitraum zwischen 0,624-0,694. Wobei der größte Werte für das aktuelle laufende Jahr verzeichnet wurde.

Yamana Gold verzeichnete in diesem Jahr bereits eine positive Korrelation von 0,748. Für die letzten drei Jahre betrug die Korrelation zwischen 0,586-0,748. Auch Pan American Silver verzeichnet zu Beginn des aktuellen Jahres eine Korrelation von über 0,7. In der Betrachtung der letzten drei Jahre betrug die Korrelation zwischen 0,525-0,713.

Coeur Minings positive Korrelation zum Goldpreis beträgt in diesem Jahr 0,664, bezogen auf den Zeitraum von genau einem Jahr 0,549, genau zwei Jahre 0,530 und genau drei Jahre 0,516.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse