Goldminen-Aktien: Die Gewinnschätzungen! (Barrick Gold, Goldcorp, Newmont Mining, Kinross Gold, Yamana Gold)

demnächst stehen Quartalszahlen der Goldminen-Unternehmen an. Im ersten Teil unserer Betrachtung haben wir uns vorab schon mal die Analysteneinschätzungen für die Aktienkursentwicklung der einzelnen Werte angeschaut. In diesem Beitrag schauen wir uns die Gewinnschätzungen an, da bei Verfehlen oder Übertreffen oft starke Kursbewegungen folgen können.

Barrick Gold Q4 negativ, Gesamtjahr beim EBITDA positiv

Für Barrick Gold schätzen Analysten Rückgänge bei den Umsätzen sowie auch beim EBITDA per Q4 2016 jeweils 1,3 % und 4,3 %. Bezogen auf das Gesamtjahr wird allerdings ein Anstieg beim EBITDA um 26 % erwartet, während der Umsatz um 7,0 % fallen soll.

Kinross Gold Umsätze sollten steigen

Für Kinross Gold sollten die Umsätze laut den Analysten hingegen steigen, da die Produktion aufgrund der zugekauften Minen höher ausfällt sowie im Zusammenhang mit den höheren Goldpreisen. Das EBITDA soll per Q4 2016 und im Vergleich zum Vorquartal leicht fallen, im Vergleich zum Vorjahr allerdings um ganze 59 % steigen.

Newmont Mining EBITDA-Margin soll fallen

Die EBITDA-Margin stellt die beiden Kennzahlen EBITDA und Umsatz ins Verhältnis. Die Margin sagt aus, wie viel EBITDA auf den Umsatz entfallen. Steigt die EBITDA-Margin, dann deutet das auf eine gute Marktposition und effektives Kostenmanagement hin. Sie wird in der Regel für den Vergleich zwischen Peers herangezogen. Für Kinross Gold soll die Marge auf 35 % fallen. In Q3 2016 betrug diese 39 %. Im Vergleich zum Vorjahr soll die Marge über dem Wert von 26 % liegen.

Goldcorp EBITDA-Marge soll steigen

Im Gegensatz zu Newmont Mining soll die EBITDA-Marge von Goldcorp per Q4 2016 steigen. Analysten schätzen diese auf 43 % nach 40 % in Q3 2016. Die EBITDA-Marge für Yamana Gold wird auf 34,3 % geschätzt. Im Vorjahr betrug die EBITDA-Marge bei Yamana Gold 36,2 %.

