Goldman Sachs stuft Ströer-Aktien hoch und erhöht Kursziel deutlich

Deutlich verbessert hat sich der Blick der Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs auf die Aussichten bei Werbevermarkter Ströer.

Goldman-Analystin Katherine Tait verweist in ihrer jüngsten Studie auf:

…eine Reihe weiterer Treiber, die das in der Branche überdurchschnittliche Wachstum des Außenwerbespezialisten in 2020 weiter stützten dürften.

Die Analystin sieht deshalb Ströer einzigartig aufgestellt, um weiter Marktanteile in Deutschland zu gewinnen. Zumal das Unternehmen ...



