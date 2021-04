Goldman Sachs plant, vermögende Kunden in Bitcoin investieren zu lassen

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Goldman Sachs (WKN:920332) plant, einigen seiner Wall Street-Kollegen zu folgen und bald damit zu beginnen, seinen Kunden ein Engagement in digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin (WKN:BTCEUR) anzubieten, berichtete CNBC vor kurzem.

Die Investmentbank sagte, dass sie eine breite Palette von Investitionen in digitale Vermögenswerte wie Token, Derivate oder traditionellere Finanzvehikel anbieten wird.

“Es gibt ein Kontingent an Kunden, die diesen Vermögenswert als Absicherung gegen die Inflation sehen, und der Makro-Hintergrund im letzten Jahr hat sicherlich dazu beigetragen”, sagte Mary Rich, Goldmans globaler Leiter für digitale Vermögenswerte, gegenüber CNBC.

Rich fügte hinzu: “Es gibt auch eine große Anzahl von Kunden, die das Gefühl haben, dass wir auf die eine oder andere Weise am Anfang eines neuen Internets stehen und nach Möglichkeiten suchen, daran teilzunehmen.”

Sie sagte, dass Goldman innerhalb der nächsten drei Monate damit beginnen könnte, diese neuen Investitionen anzubieten.

Goldman ist nur die letzte große Wall Street Bank, die Dienstleistungen für Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte anbietet. Anfang März sagte Morgan Stanley (WKN:885836), dass es seinen vermögenden Kunden erlauben würde, in drei Fonds zu investieren, die ihnen im Wesentlichen Eigentum an Bitcoin geben würden.

Im Februar sagte die Depotbank Bank of New York Mellon (WKN:A0MVKA), dass sie bald damit beginnen wird, digitale Vermögenswerte zu “halten, zu übertragen und auszugeben”, so wie sie es mit Aktien oder Anleihen tut.

Diese wachsende Akzeptanz bei einigen der ältesten und traditionsreichsten Wall Street-Banken unterstützt die weitere Integration von digitalen Vermögenswerte in das traditionelle Finanzsystem.

