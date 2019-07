Goldman Sachs empfiehlt neue Absicherungsstrategie – ausgerechnet die Goldmänner….

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Goldman Sachs sieht wie viele andere am Markt eine Abschwächung des Dollar als wahrscheinlich an. Zur Absicherung allerdings eigne sich derzeit der Yen, die japanische Währung, besser als Gold. Gold also ist relativ schwächer, meinen die „Goldmänner“. Das wundert mich nicht. Die spekulieren gerne gegen Gold, wie die Geschichte zeigt….

Goldman Sachs „gegen Gold“

Goldman Sachs „gegen Gold"

Das Bankhaus hat in einigen Situationen den Beobachtungen zahlreicher



