Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Inc USD: Macht jetzt ein Investment Sinn?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Der Kurs des luxemburgischen Fonds hatte vergangene Woche nur eine Richtung: Süden! Vor einer Woche noch lag der Börsenkurs bei 11,50 Euro. Aktuell bei 11,45 Euro. Innerhalb der vergangenen Woche erlebten die Anteilseigner von Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Inc USD einen Kursverlust von -0,05 Euro. Umgerechnet in Prozent entspricht dies -0,43 Prozent. Es bleibt abzuwarten, ob sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung