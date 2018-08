Goldman Sachs: Schon gehört?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Am 05.08.2018, 07:21 Uhr notiert die Aktie Goldman Sachs an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 229,64 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Investment Banking & Brokerage". Unser Analystenteam hat Goldman Sachs auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jens Becker.