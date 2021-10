Goldman Sachs: SEC erhebt Anklage gegen ehemaligen Mitarbeiter!

Finanztrends Video zu Goldman Sachs



mehr >

Überblick Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) hat einen ehemaligen Compliance-Analysten von(NYSE:GS) angeklagt, vertrauliche Informationen genutzt zu haben, um unrechtmäßige Gewinne in Höhe von über 471.000 US-Dollar zu erzielen. In der Klage wird behauptet, dass Jose Luis Casero Sanchez durch die Nutzung von Informationen über die Übernahme von(NASDAQ:JAZZ) mehr als 70.000 Dollar verdient hat. Darüber hinaus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!