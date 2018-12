Goldman Sachs Hedge Industry VIP: War das alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Goldman Sachs Hedge Industry VIP unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Goldman Sachs Hedge Industry VIP-Aktie notierte am 03.12.2018 mit 55,3 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NYSE Arca.

Die Aussichten für Goldman Sachs Hedge Industry VIP haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Goldman Sachs Hedge Industry VIP. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Goldman Sachs Hedge Industry VIP für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Goldman Sachs Hedge Industry VIP für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Goldman Sachs Hedge Industry VIP insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Goldman Sachs Hedge Industry VIP verläuft aktuell bei 55,47 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 55,3 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -0,31 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 54,55 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Goldman Sachs Hedge Industry VIP-Aktie der aktuellen Differenz von +1,37 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".