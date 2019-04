Goldman Sachs Goldman Sachs Motif New Age Consumer: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Der Goldman Sachs Goldman Sachs Motif New Age Consumer-Schlusskurs wurde am 18.04.2019 an der Heimatbörse NYSE Arca mit 52,94 USD festgestellt.

Unsere Analysten haben Goldman Sachs Goldman Sachs Motif New Age Consumer nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Goldman Sachs Goldman Sachs Motif New Age Consumer konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Goldman Sachs Goldman Sachs Motif New Age Consumer auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Goldman Sachs Goldman Sachs Motif New Age Consumer verläuft aktuell bei 51,74 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 52,94 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +2,32 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 32,08 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Goldman Sachs Goldman Sachs Motif New Age Consumer-Aktie der aktuellen Differenz von +65,02 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Goldman Sachs Goldman Sachs Motif New Age Consumer auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den beiden vergangenen Wochen deutlich die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Goldman Sachs Goldman Sachs Motif New Age Consumer sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.