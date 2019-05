Goldman Sachs Goldman Sachs Motif Manufacturing Revolution: Es wird immer turbulenter!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Der Kurs der Aktie Goldman Sachs Goldman Sachs Motif Manufacturing Revolution stand am 03.05.2019 zum Schluss an der heimatlichen Börse NYSE Arca bei 51,918 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Goldman Sachs Goldman Sachs Motif Manufacturing Revolution auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Goldman Sachs Goldman Sachs Motif Manufacturing Revolution beläuft sich mittlerweile auf 49,96 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 51,918 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,92 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 40,97 USD. Somit ist die Aktie mit +26,72 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Goldman Sachs Goldman Sachs Motif Manufacturing Revolution-Aktie: der Wert beträgt aktuell 52,96. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Goldman Sachs Goldman Sachs Motif Manufacturing Revolution hier überverkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Buy" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Goldman Sachs Goldman Sachs Motif Manufacturing Revolution damit ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Goldman Sachs Goldman Sachs Motif Manufacturing Revolution. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.