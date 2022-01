Goldman Sachs ESG-Enhanced Sterling Credit Portfolio Base Inc GBP: In welche Richtung geht es jetzt?

Goldman Sachs ESG-Enhanced Sterling Credit Portfolio Base Inc GBP: Kurs sendet Kaufsignal

Am 10. Januar 2022 erreichte der Fond mit einem Kurspreis von 154,83 Euro das 52 Wochentief. Seit dem Kurstief stieg fiel der Preis des Fonds um 0,39 Prozent. Die Anteilseigner konnten in den vergangenen 12 einen Anstieg genussvoll in ihrem Depot verfolgen.

Der Trend spricht für der Fond

Damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung