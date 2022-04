Goldman Sachs BDC Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Der Kurs der Aktie Goldman Sachs Bdc steht am 27.04.2022, 11:36 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 19 USD. Der Titel wird der Branche "Asset Management & Custody Banken" zugerechnet.

Goldman Sachs Bdc haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Goldman Sachs Bdc 0 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 19 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -2,63 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 18,5 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Hold"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Goldman Sachs Bdc erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 14,5 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 14,94 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -0,44 Prozent im Branchenvergleich für Goldman Sachs Bdc bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,73 Prozent im letzten Jahr. Goldman Sachs Bdc lag 0,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 8,96 % ist Goldman Sachs Bdc im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,05 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 3,91 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

Sollten Goldman Sachs BDC Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Goldman Sachs BDC jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Goldman Sachs BDC-Analyse.

Goldman Sachs BDC: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...