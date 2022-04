Goldman Sachs Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Goldman Sachs weist am 14.04.2022, 16:09 Uhr einen Kurs von 321.97 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Investment Banking & Brokerage" geführt.

Die Aussichten für Goldman Sachs haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goldman Sachs liegt bei einem Wert von 5,31. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 33,79) unter dem Durschschnitt (ca. 84 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Goldman Sachs damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Goldman Sachs investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,49 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,56 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Goldman Sachs 10 mal die Einschätzung buy, 7 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 321,97 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 33,5 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 429,82 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

Goldman Sachs kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Goldman Sachs jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Goldman Sachs-Analyse.

Goldman Sachs: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...