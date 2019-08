Goldman Sachs-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Durch die zunehmenden Spannungen im chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt sind die Börsen weltweit unter Druck geraten. Dies hat auch die Aktie der US-Investmentbank Goldman Sachs in Mitleidenschaft gezogen. Zwischen dem 31. Juli und dem 5. August büßte der Anteilsschein fast 10 Prozent an Wert ein. In der vergangenen Woche fiel der Kurs bis auf 197,31 US-Dollar zurück, drehte dann jedoch auf Höhe der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung