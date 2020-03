Goldman Sachs-Aktie: Wie sollte man sich nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Wer dachte, dass der Corona-Spuk vorbei ist, sah sich zum Auftakt in die neue Woche eines Besseren belehrt. Am Montag kam es zu einem absoluten Crash, die großen Indizes verzeichneten massive Verluste. Für den DAX ging es um mehr als 900 Punkte und damit fast 8 Prozent abwärts. An der New Yorker Wall Street wurde der Handel wegen der starken Verluste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



