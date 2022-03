Goldman Sachs Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Goldman Sachs, die im Segment "Investment Banking & Brokerage" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.03.2022, 15:48 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 336.23 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Goldman Sachs ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,63 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,89 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Goldman Sachs-Aktie hat einen Wert von 39,79. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (58,85). Auch hier ist Goldman Sachs weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,85), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Goldman Sachs.

3. Dividende: Goldman Sachs schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,35 % und somit 2,69 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,04 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

