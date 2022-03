Goldman Sachs-Aktie: Was ist hier los?

Finanztrends Video zu Goldman Sachs



Bonnie Herzog stufte(NYSE:PM) von Buy auf Neutral herab, mit einem Kursziel von $100 (zuvor $116), was einem Aufwärtspotenzial von 6,22% entspricht. Der Analyst ist der Ansicht, dass das Management angesichts der Risiken in Russland und der Ukraine gezwungen sein wird, den Ausblick für das Geschäftsjahr 2002 zu senken, da Philip Morris in diesen Ländern zusammen