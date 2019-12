Goldman Sachs Aktie: Tiefschwarze Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Da läuft es wohl gut bei der The Goldman Sachs Group, Inc. (kurz „Goldman Sachs")! Jedenfalls kündigte das Unternehmen an, bestimmte Schulden vorzeitig zurückzuzahlen. Und zwar geht es um Schuldverschreibungen, die eigentlich erst am 27. Dezember 2020 fällig sind. Bei diesen „Notes" mit variablem Zinskupon besteht offensichtlich die Möglichkeit, vorzeitig zu kündigen bzw. ein Jahr früher zurückzuzahlen.



