Goldman Sachs Aktie: Stärkste Finanzaktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Finanztrends Video zu Goldman Sachs



mehr >

Ergebnisse für Q4 am Donnerstag Die Aktien der Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) sind im bisherigen Jahresverlauf um fast 19% gefallen. Die Bank wird am Donnerstag ihre Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen. Auf CNBC's "Options Action," sagte Mike Khouw von Optimize Advisors, dass Goldman Sachs die am stärksten gehandelte Finanzaktie am Montag war, gemessen am Nominalwert. Die Aktie wurde… Hier weiterlesen