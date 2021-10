Goldman Sachs-Aktie: Senkung der US-Wachstumsprognose!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

In einem am Sonntag veröffentlichten Bericht sagen die Ökonomen der Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS), dass sie ein langsameres Wachstumstempo für die US-Wirtschaft aufgrund einer langsamer als erwarteten Erholung der Verbraucherausgaben erwarten.

In dem von einem Goldman-Team unter der Leitung von Jan Hatzius veröffentlichten Bericht heißt es, dass die Bank nun mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,6 % im Jahr 2021 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung