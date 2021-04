Goldman Sachs Aktie: Quo vadis Goldmänner?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Am kommenden Mittwoch den 14.04.2021 wird Goldman Sachs seine Quartalszahlen für Q1 bekannt geben. Mit Spannung wird auf diese Zahlen gewartet. Gerade Banking-Unternehmen waren während den letzten Krisen immer wieder negativ betroffen. Wie hat sich also das Geschäft des Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen aus New York City während der Pandemie entwickelt?  Der...