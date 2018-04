Goldman Sachs Aktie: Niedrigster Stand seit der Finanzkrise!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Liebe Leser,

Goldman Sachs verliert an Glanz. Die erfolgsverwöhnte Bank muss immer wieder Rückschläge in wichtigen Segmenten hinnehmen. So brach das Handelsergebnis mit festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen und Währungen, einst die Paradedisziplin von Goldman Sachs, im 4. Quartal um die Hälfte ein und erlöste nur noch 1 Mrd $. Das ist der tiefste Stand seit der Finanzkrise. Die Konkurrenz hat sich besser geschlagen. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.